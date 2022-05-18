18 мая
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Происшествия

На Кубани поймали «Илона Маска», который планировал провести испытания ракеты-носителя «Сибирь»

В Краснодаре задержан предприниматель Максим Куликов. Он находился в розыске по делу о крупном мошенничестве.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Куликов основал Национальную космическую компанию и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь», за что его прозвали российским Илоном Маском.

Претензии следствия связаны с работой Куликова в качестве главы красноярского кредитного кооператива «Совет», пишет «Коммерсантъ». Кооператив открылся в 2016 году, его офисы работали Красноярском крае.

За эти годы вкладчики «Совета» потеряли в общей сложности около 340 млн рублей, пишет bfm.ru.

Сейчас «Илона Маска» конвоируют в Красноярск, где ему будет предъявлено обвинение.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.

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