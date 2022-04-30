30 апреля
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Происшествия

На одном из крупнейших фармацевтических заводов в России произошел взрыв

На заводе «Синтез» в Кургане, одном из крупнейших российских предприятий по объему производства лекарств и, в частности, антибиотиков, произошел взрыв. Пострадал один человек, он госпитализирован, сообщает РБК.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

Взрыв произошел в 16:44 на территории цеха № 4 после окончания рабочего дня, уточнили в пресс-службе, в результате него разрушена «часть ограждающей конструкции производственного здания». На предприятии заверили, что риска эскалации ситуации нет, опасности для экологической безопасности происшествие не представляет.

Как уточняют в «Синтезе», в момент взрыва рабочий день на предприятии был закончен, большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший заканчивал производственный процесс. Причины происшествия уточняются, создана специальная комиссия для внутреннего расследования.

После взрыва на предприятии произошел пожар, огонь локализовали на площади 200 кв. м, передает «РИА Новости» информацию от представителя экстренных служб.

Предприятие, согласно данным системы СПАРК, входит в «Биннофарм Групп», в ее портфеле пять производственных площадок. На заводе выпускаются препараты от COVID-19, оно является одним из градообразующих заводов Кургана. В «Синтезе» работают более 2,5 тыс. сотрудников. Завод выпускает лекарственные препараты в 18 формах (гели, таблетки и др.), на его территории семь производственных цехов и более 30 линий производства, склады сырья и лаборатории.

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