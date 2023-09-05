На одном из проспектов Барнаула произошло жесткое ДТП

Участники происшествия — легковой автомобиль и грузовик.
У обоих автомобилей повреждена передняя часть.
Движение по проспекту затруднено. О пострадавших неизвестно.
Ранее в Барнауле под мостом столкнулись трактор и автомобиль.
На проспекте Космонавтов 5 сентября произошло ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул"
Участники происшествия — легковой автомобиль и грузовик.
У обоих автомобилей повреждена передняя часть.
Движение по проспекту затруднено. О пострадавших неизвестно.
Ранее в Барнауле под мостом столкнулись трактор и автомобиль.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter