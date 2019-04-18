На Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве за дебош в самолете в Барнауле

Штрафом или арестом может обернуться для Панкратова-Черного инцидент в самолете рейса Барнаул-Москва, передает ТАСС . Актера сняли с рейса с признаками алкогольного опьянения.

Источник издания подтвердил, что в отношении Александра Панкратова-Черного возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что артиста в среду сняли с рейса Барнаул — Москва с признаками алкогольного опьянения. Однако сам Панкратов-Черный заявляет, что был трезв, как стеклышко и просто попросил «100 грамм водочки и бутылочку минералочки», что допустимо в бизнес-классе.