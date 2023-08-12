На пешеходном переходе водитель Toyota Ipsum сбила 9-летнюю девочку в Барнауле

Это произошло на ул.Юрина.
Полицейские установили — 51-летняя водитель автомобиля Toyota Ipsum завершала движение через перекресток и нарушила правила проезда пешеходного перехода, пишет kp.ru.
Иномарка сбила 9-летнюю девочку. Она в это время начала переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Девочку отвезли в травмпункт. Не госпитализирована.
Ранее самокатчика сбили на пешеходном переходе в центре Барнаула. Свидетели отмечают, что самокат валялся на дороге.
Рядом находилась пострадавшая. При этом легковой автомобиль, сбивший самокат, перегородил переход и мешает дорожному движению.