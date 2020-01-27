На популярном у россиян курорте Хайнань умерла женщина от коронавируса

От пневмонии в результате вируса умерла 80-летняя женщина, сообщает Reuters.

По последним данным, в результате заражения вирусом скончались уже 80 человек, заболели еще более 2,7 тыс. Случаи заболевания отмечены в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США и других странах, пишет «Росбалт».

Между тем Новосибирский центр вирусологии «Вектор» начал разработку вакцин для борьбы с китайским коронавирусом.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — цитирует «Наука в Сибири» директора «Вектора» Рината Максютова.

Создано «два диагностических набора для нового коронавируса».