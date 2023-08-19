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Происшествия

На проезжей части Барнаула сбили девушку

В Барнауле на проезжей части сбили девушку 19 августа. На месте работает скорая помощь. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

В Барнауле сбили девушку
В Барнауле сбили девушку
Инцидент Барнаул

По информации источника, авария произошла на улице Власихинской. Девушку сбил автомобиль.

Подробности ДТП неизвестны. На месте работают медики скорой помощи. Судя по опубликованным кадрам, пострадавшей потребовалась госпитализация.

На улицах Барнаула 19 августа наблюдают неблагоприятную дорожную обстановку. В течение дня в городе идет мелкий дождь, дороги почти не просыхают.

Ранее в ДТП с маршруткой в Барнауле пострадала молодая девушка. Авария произошла вечером 15 августа недалеко от пр. Космонавтов, 11. Легковушка не уступила дорогу маршрутке и столкнулась с ней.

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