На рыбацком сейнере пьяный россиянин случайно отрезал себе пенис

На одном из рыболовных сейнеров на Камчатке пьяный мужчина вдруг отрезал себе пенис, сообщает « АиФ-Камчатка ».

Один из членов экипажа перепил спиртного и внезапно схватился за нож.

Потом мужчина подбежал к краю борта и отрезал себе детородный орган. Это было настолько неожиданно, что очевидцы не смогли его остановить.

Но оперативно доставили пострадавшего на берег, там его ждала скорая. Мужчина находится под наблюдением специалистов.

Ранее мужчина считал свой пенис бесполезным и отрезал его. Мужчину нашла медсестра. Он лежал на траве без движения. Девушка заметила, что его спортивные штаны испачканы кровью в районе паха.

Позже стало известно, что у него отрезан пенис. К сожалению, из-за большой кровопотери спасти его не удалось. Отмечается, что мужчина лишил себя гениталий самостоятельно — у него были проблемы с психикой. Во время лечения он называл свой пенис бесполезным.

Больной считал себя педофилом и очень переживал из-за этого. При этом о его преступлениях против детей ничего неизвестно.

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