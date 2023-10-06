6 октября
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Происшествия

На Рублевке рецидивист напал на сына борца с коррупцией и угрожал отрезать гениталии

В Барвихе совершено нападение на сына главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, сообщил Telegram-канал Shot.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мужчина рассказал — на его 13-летнего сына напал отсидевший в тюрьме мужчина.

Подросток сделал замечание сверстнику на детской площадке, который там нашел электронную сигарету и стал курить. Тот пожаловался отчиму.

Вскоре рецидивист подкараулил мальчика у школы, затащил в лесополосу и пообещал устроить расправу — оторвать гениталии и помочиться на него, указывает Газета.Ru.

Бородин-старший обратился в прокуратуру.

Между тем бродячие дети напали на мужчину глубокой ночью в Барнауле. По камерам видеонаблюдения удалось рассмотреть, как двое подростков около 12-ти лет толкают и бьют мужчину.

Пострадавший при этом, на первый взгляд, был пьян - он нетвердо стоял на ногах и шатался.

Свои действия дети сопровождали страшной нецензурной бранью.

Ранее появилось видео уничтожения дрона над столичной Рублевкой.

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