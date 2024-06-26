На руднике компании «Уралкалий», который находится в Соликамске, произошла вспышка метана. В результате инцидента пострадали два человека, они получили сильные ожоги, сообщает РБК Пермь.

В компании заявили, что был активирован план действий по устранению последствий аварии, и весь персонал эвакуирован на поверхность. Производственные объекты продолжают работу в штатном режиме.

По информации источника 112, инцидент произошел на глубине 400 м. Пострадавших госпитализировали с ожагми различной степени тяжести.

Из шахты были эвакуированы около 200 человек.

Для справки

«Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей хлористого калия. Компания основали в 1934 году. Она является «дочкой» АО «ОХК «Уралхим».

Ранее сообщалось, что пожар случился в бывшем здании НИИ «Платан».

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