На Сахалине девушка провалилась под снег и упала в кипяток.

Авария на теплотрассе произошла рано утром 15 февраля, когда опасного участка еще не было видно.
«Получили сигнал о девушке, провалившейся под снег. Как сообщила ее сестра, под снегом был кипяток. Держим связь с семьей. Пострадавшая жива. Состояние стабильное», — рассказали в мэрии.
На место оперативно выехали две бригады ремонтников и вице-мэр города.
Как уточняет ASTV.RU, девушка шла на работу примерно в 9 часов утра.
«Получаю от нее сообщение: „Помоги раздеться, я в кипятке“. Я в шоке. Она на пороге, полностью мокрая. Провалилась под снег. Еле выбралась, так как по самые плечи. Да еще и под снегом оказался кипяток», — рассказала сестра пострадавшей.
Местные жители отметили, что овраг с водой появился буквально на их глазах — до этого между домами был просто огромный сугроб из неубранного снега.
Ранее в Барнауле девочка упала в яму с кипятком напротив больницы.