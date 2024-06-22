На Старом Базаре люди в камуфляже «наводили порядки»

По словам очевидцев, люди в камуфляже якобы положили всех лицом в пол, сообщает "Инцидент Барнаул".

Затем они выстроили в шеренгу, всего около 200 человек. К части людей, как сообщают очевидцы, применили физическую силу. Некоторые сообщают, что слышали звуки, похожие на выстрелы. Что это было на самом деле – пока неизвестно. Очевидцы говорят, что люди в форме проверяли автомобили на запрещенные предметы и средства.

Такие же действия дошли до бара "Крыша". На людях в форме не было никаких опознавательных знаков.

Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.

Ранее сообщалось, что бывших сотрудников новосибирского центра "Вектор" задержала ФСБ.

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