На Старом мосту в Барнауле образовалась пробка

Известно, что на дороге произошли две автомобильные аварии, из-за которых движение встало в обе стороны.
Подробности произошедшего уточняют.
Ранее восьмибалльные пробки сковали Барнаул из-за метели.
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Заторы заметили на двух полосах моста, сообщает читатель altapress.ru.
Известно, что на дороге произошли две автомобильные аварии, из-за которых движение встало в обе стороны.
Подробности произошедшего уточняют.
Ранее восьмибалльные пробки сковали Барнаул из-за метели.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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