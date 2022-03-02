На 70 суток работу компании-поставщика медицинского кислорода приостановил суд

Мариинский городской суд в Кемеровской области приостановил деятельность компании «Мариинск-Газ» на 70 суток за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщает «Интерфакс».

По информации пресс-службы, нарушения в компании «Мариинск-Газ» выявило управление Ростехнадзора — во время проверки в конце января.

«Так, в компании не организован и не осуществлялся производственный контроль, а также отсутствовало необходимое количество персонала организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям в области безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. В организации отсутствовал договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

На предприятии не было инструкции наполнения баллонов, разработанной с учетом свойств газов, а шкалы манометров сосудов, установленных на наполнительной рампе, не имели красной черты, указывающей разрешенное рабочее давление в сосуде.

Всего специалисты выявили более 15 нарушений.