На Алтае в три раза увеличили объемы производства кислорода для ковидных больниц

Производственная мощность нового оборудования — 10 тонн кислорода в сутки.

«Благодаря новой установке, общие мощности по выпуску медицинского кислорода в Алтайском крае увеличились до 16 тонн в сутки. До этого в регионе производилось 6 тонн кислорода — на АО „Алтайстройдеталь“ выпускали 5 тонн, еще 1 тонну отпускал АО „Алтайский Химпром“», — рассказали в министерстве.