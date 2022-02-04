На Алтае в три раза увеличили объемы производства кислорода для ковидных больниц

Производственная мощность нового оборудования — 10 тонн кислорода в сутки.
«Благодаря новой установке, общие мощности по выпуску медицинского кислорода в Алтайском крае увеличились до 16 тонн в сутки. До этого в регионе производилось 6 тонн кислорода — на АО „Алтайстройдеталь“ выпускали 5 тонн, еще 1 тонну отпускал АО „Алтайский Химпром“», — рассказали в министерстве.
В декабре 2021 года полностью смонтировали оборудование и начали пусконаладочные работы.
«Оборудование вошло в нормальный рабочий ритм. Сейчас мы обеспечиваем кислородом больницы региона в рабочем режиме», — рассказал директора предприятия Антон Литвиненко.
Организация также приобрела дополнительный транспорт для перевозки кислорода и планирует расширить парк емкостей для хранения.
Ранее сообщили, что Алтайский край запасся кислородом на два года вперед на сотни миллионов рублей.