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Жизнь

На Алтае в три раза увеличили объемы производства кислорода для ковидных больниц

В Барнауле предприятие «Алтайстройдеталь» запустило допоборудование по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей, сообщает региональный минпром.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Производственная мощность нового оборудования — 10 тонн кислорода в сутки.

«Благодаря новой установке, общие мощности по выпуску медицинского кислорода в Алтайском крае увеличились до 16 тонн в сутки. До этого в регионе производилось 6 тонн кислорода — на АО „Алтайстройдеталь“ выпускали 5 тонн, еще 1 тонну отпускал АО „Алтайский Химпром“», — рассказали в министерстве.

В декабре 2021 года полностью смонтировали оборудование и начали пусконаладочные работы.

«Оборудование вошло в нормальный рабочий ритм. Сейчас мы обеспечиваем кислородом больницы региона в рабочем режиме», — рассказал директора предприятия Антон Литвиненко.

Организация также приобрела дополнительный транспорт для перевозки кислорода и планирует расширить парк емкостей для хранения.

Ранее сообщили, что Алтайский край запасся кислородом на два года вперед на сотни миллионов рублей.

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