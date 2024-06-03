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Происшествия

На трассе Барнаул — Новосибирск сгорел автомобиль

Возгорание произошло в районе села Новоперуново, его спровоцировало ДТП, сообщает «Инцидент Барнаул».

На алтайской трассе сгорел автомобиль.
На алтайской трассе сгорел автомобиль.
Инцидент Барнаул

В результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения. Причины возгорания на данный момент неизвестны, подробности будут сообщены позже.

На видео заметно, что автомобиль сильно пострадал от огня.

На месте происшествия работали специалисты МЧС. Информация о наличии пострадавших в результате этого инцидента не разглашается. В данный момент проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель въехал в столб и оставил без света две деревни в Алтайском крае.

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