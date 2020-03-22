Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На трассе Барнаул — Новосибирск снесло фуру и «газельку»

В Алтайском крае на трассе Барнаул — Новосибирск, возле комплекса «Грани Алтая», произошло два ДТП с участием двух грузовых машин. Видео опубликовали в группе go_barnaul в Instagram.

Две грузовые машины вылетели в кювет. Алтайский край.
Две грузовые машины вылетели в кювет. Алтайский край.
instagram.com/go_barnaul.

Обе машины вылетели в кювет. При этом фура опрокинулась набок, а «Газель» съехала наискось и уткнулась в сугроб.

«Очень скользко на трассе, будьте осторожны. Есть очень жесткое место возле „Граней Алтая“ в сторону Новосибирска», — говорит автор видео

Напомним, 22 марта на 29 километре автодороги «Белоярск-Заринск» из-за снежных переметов на повороте произошло ДТП, в котором два человека погибли и трое пострадали, включая ребенка.

В Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.

Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.

«Водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую он несет окружающим подобным поведением», — подчеркнули в МВД.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость