В Алтайском крае на трассе Барнаул — Новосибирск, возле комплекса «Грани Алтая», произошло два ДТП с участием двух грузовых машин. Видео опубликовали в группе go_barnaul в Instagram.

Две грузовые машины вылетели в кювет. Алтайский край.

Обе машины вылетели в кювет. При этом фура опрокинулась набок, а «Газель» съехала наискось и уткнулась в сугроб.

«Очень скользко на трассе, будьте осторожны. Есть очень жесткое место возле „Граней Алтая“ в сторону Новосибирска», — говорит автор видео

Напомним, 22 марта на 29 километре автодороги «Белоярск-Заринск» из-за снежных переметов на повороте произошло ДТП, в котором два человека погибли и трое пострадали, включая ребенка.

В Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.

Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.