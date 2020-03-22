Обе машины вылетели в кювет. При этом фура опрокинулась набок, а «Газель» съехала наискось и уткнулась в сугроб.
«Очень скользко на трассе, будьте осторожны. Есть очень жесткое место возле „Граней Алтая“ в сторону Новосибирска», — говорит автор видео
Напомним, 22 марта на 29 километре автодороги «Белоярск-Заринск» из-за снежных переметов на повороте произошло ДТП, в котором два человека погибли и трое пострадали, включая ребенка.
В Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.
Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.
«Водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую он несет окружающим подобным поведением», — подчеркнули в МВД.