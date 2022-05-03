3 мая
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Происшествия

На трассе в Кузбассе очевидцы засняли ворота в огненный ад

Режим ЧС объявили в Минусинском районе Красноярского края из-за лесных пожаров, пишет «Сибдепо».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Лесной пожар разгорелся вблизи населенного пункта Знаменка. Для борьбы с огнем привлекли Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 в Минусинском районе. Местные жители публикуют ужасающие кадры с места происшествия.

В какой момент пожар перекрыл трассу, а один из сибиряков решил снять эффектные кадры, за что чуть не поплатился жизнью. Необъятные клубы дыма и огромные языки пламени жителям все же удалось запечатлеть.

В Красноярском крае зафиксировано несколько десятков очагов общей площадью 250 га. Тушение осложняют порывы ветра до 15 метров в секунду. Жителей нескольких поселков в Минусинском районе эвакуируют.

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