На трассе в Кузбассе очевидцы засняли ворота в огненный ад

Лесной пожар разгорелся вблизи населенного пункта Знаменка. Для борьбы с огнем привлекли Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 в Минусинском районе. Местные жители публикуют ужасающие кадры с места происшествия.

В какой момент пожар перекрыл трассу, а один из сибиряков решил снять эффектные кадры, за что чуть не поплатился жизнью. Необъятные клубы дыма и огромные языки пламени жителям все же удалось запечатлеть.

В Красноярском крае зафиксировано несколько десятков очагов общей площадью 250 га. Тушение осложняют порывы ветра до 15 метров в секунду. Жителей нескольких поселков в Минусинском районе эвакуируют.