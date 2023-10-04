На Урале спустя 20 лет задержали маньяка, который убивал и насиловал женщин

Мужчина орудовал в городе Каменск-Уральский. Он знакомился с женщинами на улице, а потом уводил в безлюдные места. Там он с ними и расправлялся.
Самой младшей жертве было всего 17. Старшей - 29.
Известно, что всех женщин он убивал, удушая собачьи поводком или их же одеждой.
20 лет его не могли поймать. Однако в 2020 криминалисты напали на след - нашли и изучили биоматериал на бюстгальтере одной из жертв. Выяснили, кому он принадлежит.
Маньяка задержали 4 февраля 2023 года. Им оказался Михаил Незнамов. Ранее его судили за кражу и грабеж.
Одну из девушек маньяк убил на территории школы. Она шла домой с дискотеки поздно вечером.
Незнамов не сразу признал свою вину, однако позже стал сотрудничать со следствием.
Маньяка приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Ранее мы рассказывали, во что превратилась жизнь близких подозреваемого в убийстве студенток АлтГТУ.