На видео сняли совершенно голого сибиряка, который попрыгал на машине ГИБДД и разбил стекло

Обнаженный сибиряк не только прыгал по авто, но и бил их палкой.
В полицию позвонили местные жители, которые видели, как по дворам многоквартирных домов на проспекте Пионерском, 60 и 62 бегал этот неадекват. Сильнее всего пострадал автомобиль некой девушки, у которого голый вандал разбил лобовое и заднее стекла, повредил крышу и оторвал зеркала.
До приезда патруля ДПС он успел повредить три машины. А когда появился полицейский автомобиль, то с криками «Служу России» запрыгнул и на это авто и успел повредить его. Сотрудники ГИБДД стащили хулигана на землю и заковали в наручники.