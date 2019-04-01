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Происшествия

На видео сняли совершенно голого сибиряка, который попрыгал на машине ГИБДД и разбил стекло

В Новокузнецке полицейские задержали неадекватного молодого человека, прыгавшего голым по припаркованным машинам. Последним автомобилем, который ему удалось повредить, была машина ДПС, пишет «КП Кузбасс».

Голый мужчина прыгал по машине ДПС в Новокузнецке. 30 марта 2019 года.
Голый мужчина прыгал по машине ДПС в Новокузнецке. 30 марта 2019 года.
скрин с видео

Обнаженный сибиряк не только прыгал по авто, но и бил их палкой.

В полицию позвонили местные жители, которые видели, как по дворам многоквартирных домов на проспекте Пионерском, 60 и 62 бегал этот неадекват. Сильнее всего пострадал автомобиль некой девушки, у которого голый вандал разбил лобовое и заднее стекла, повредил крышу и оторвал зеркала.

До приезда патруля ДПС он успел повредить три машины. А когда появился полицейский автомобиль, то с криками «Служу России» запрыгнул и на это авто и успел повредить его. Сотрудники ГИБДД стащили хулигана на землю и заковали в наручники.

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