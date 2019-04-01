На видео сняли совершенно голого сибиряка, который попрыгал на машине ГИБДД и разбил стекло

В Новокузнецке полицейские задержали неадекватного молодого человека, прыгавшего голым по припаркованным машинам. Последним автомобилем, который ему удалось повредить, была машина ДПС, пишет «КП Кузбасс».

Обнаженный сибиряк не только прыгал по авто, но и бил их палкой.

В полицию позвонили местные жители, которые видели, как по дворам многоквартирных домов на проспекте Пионерском, 60 и 62 бегал этот неадекват. Сильнее всего пострадал автомобиль некой девушки, у которого голый вандал разбил лобовое и заднее стекла, повредил крышу и оторвал зеркала.

До приезда патруля ДПС он успел повредить три машины. А когда появился полицейский автомобиль, то с криками «Служу России» запрыгнул и на это авто и успел повредить его. Сотрудники ГИБДД стащили хулигана на землю и заковали в наручники.