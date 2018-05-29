Очевидцы: в Барнауле агрессивный мужчина бегал по дороге и бросался под машины.

В Барнауле 29 мая неизвестный бегал по дороге и стучался в двери машин, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Мужчину заметили на проезжей части Павловского тракта, в районе ТРЦ "Европа". По словам очевидцев, в руках он держал предмет, похожий на ножницы. Неизвестный вел себя агрессивно, бегал за автобусами, стучался в двери.
— Полчаса назад, вероятно, этого же мужчину видели на ул. Малахова, в районе пересечения с Павловским трактом, — пишут свидетели ЧП.
Незнакомец бросался на проезжающие машины, а потом сел в автобус и уехал.
Напомним, 3 мая поздно вечером на Павловском тракте в Барнауле бегал голый мужчина.
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