Очевидцы: в Барнауле агрессивный мужчина бегал по дороге и бросался под машины.

Мужчину заметили на проезжей части Павловского тракта, в районе ТРЦ "Европа". По словам очевидцев, в руках он держал предмет, похожий на ножницы. Неизвестный вел себя агрессивно, бегал за автобусами, стучался в двери.

— Полчаса назад, вероятно, этого же мужчину видели на ул. Малахова, в районе пересечения с Павловским трактом, — пишут свидетели ЧП.

Незнакомец бросался на проезжающие машины, а потом сел в автобус и уехал.

Напомним, 3 мая поздно вечером на Павловском тракте в Барнауле бегал голый мужчина.