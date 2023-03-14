На закрытой территории бывшего военного порта нашли яхту, связанную со взрывами на «Северных потоках»

Парусная яхта «Андромеда», на которой могли перемещаться подозреваемые во взрывах на трубопроводах «Северный поток», находится на мысе Буг в Германии, пишет Der Spiegel.

Яхта пришвартована на закрытой территории бывшего военного порта. База используется для зимней стоянки парусных кораблей, указывает bfm.ru.

Следователи во время обыска на яхте изъяли бортовую электронику. На судне обнаружены следы взрывчатых веществ.

Всего на судне было шесть человек.

Странный танкер проходил вокруг «Северных потоков» перед взрывами. Судно направлялось из Роттердама (Нидерланды) на восток под греческим флагом. 6 сентября танкер внезапно остановился посреди Балтийского моря и пробыл там почти неделю.

Также неопознанные темные корабли находились незадолго до взрывов на «Северных потоках». Два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 м, прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока — 2», следует из результатов исследования компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

Что произошло

27 сентября Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

В атмосферу выброшено до 400 тыс. тонн метана.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках». Он также рассказал, можно ли отремонтировать «Северные потоки».