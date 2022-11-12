Неопознанные темные корабли находились незадолго до взрывов на «Северных потоках»

Два больших корабля с отключенными датчиками появились в районе ЧП, пишет Wired .

Суда появились там за несколько дней до того, как их обнаружили с помощью спутниковых снимков и соответствующего анализа.

Два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 м, прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока — 2», следует из результатов исследования компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных, пишет Газета.Ru.

У них были выключены маяки, то есть не было информации об их перемещении, и они пытались скрыть информацию о своем местоположении.

Для обнаружения кораблей компания просматривала 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района.

Что произошло

27 сентября Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов, напоминает ТАСС.

В атмосферу выброшено до 400 тыс. тонн метана.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках». Он также рассказал, можно ли отремонтировать «Северные потоки».

Места взрывов

Газпром допустили к обследованию мест взрывов на трубопроводах «Северный поток», заявил президент РФ Владимир Путин.

Специалисты обнаружили две воронки — три и пять метров глубиной.

По словам главы государства, вырвало трубу длиной 40 метров. Всего трубы газопроводов разошлись на 259 метров. А вырванный кусок трубы изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону.

Также Роскосмос показал снимки утечки газа из «Северных потоков».