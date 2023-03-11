Странный танкер проходил вокруг «Северных потоков» перед взрывами

Вокруг «Северных потоков» перед взрывами 26 сентября 2022 года проплывал странный танкер, сообщает Business Insider .

Танкер Minerva Julie проходил у трех из четырех ниток трубопровода с 6 по 12 сентября.

Судно направлялось из Роттердама (Нидерланды) на восток под греческим флагом. 6 сентября танкер внезапно остановился посреди Балтийского моря и пробыл там почти неделю, указывает Газета.Ru.

После он проплыл к Таллинну, а потом прибыл в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября.

Владельцы судна объяснили такую задержку тем, что командование ждало дальнейших инструкций по маршруту.

Ранее сообщалось, что неопознанные темные корабли находились незадолго до взрывов на «Северных потоках». Два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 м, прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока — 2», следует из результатов исследования компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

У них были выключены маяки, то есть не было информации об их перемещении, и они пытались скрыть информацию о своем местоположении.

Для обнаружения кораблей компания просматривала 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района.

Что произошло

27 сентября Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

В атмосферу выброшено до 400 тыс. тонн метана.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках». Он также рассказал, можно ли отремонтировать «Северные потоки».

Места взрывов

Газпром допустили к обследованию мест взрывов на трубопроводах «Северный поток», заявил президент РФ Владимир Путин.

Специалисты обнаружили две воронки — три и пять метров глубиной.

По словам главы государства, вырвало трубу длиной 40 метров. Всего трубы газопроводов разошлись на 259 метров. А вырванный кусок трубы изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону.

Также Роскосмос показал снимки утечки газа из «Северных потоков».