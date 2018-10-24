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24 октября
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Начальника барнаульской полиции арестовали за незаконное прослушивание разговоров

СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение начальнику отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу подполковнику Игорю Варнавских. Его обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

По данным следствия, в августе 2018 года начальник отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий получал сведения о телефонных соединениях абонентских номеров местного предпринимателя. Эту информацию он предоставил третьим лицам. Никаких законных оснований на это у него не было.

Преступление раскрыли оперативники УФСБ России по Алтайскому краю. По месту жительства и службы обвиняемого провели обыски.

По данным «Банкфакса», Варнавских вел прослушку в ТРЦ «Пионер», а также в комплексе отдыха с парной и бильярдом, СТО и мастерских по ремонту бытовой техники на пр. Космонавтов. Его целью был бизнесмен, учредитель двух фирм и общественной организации по содействию развитию физической культуры и спорта «Аполлонесс».

По ходатайству следователя полицейского заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ГУ МВД России по Алтайскому краю назначило служебную проверку по данному факту. В ведомстве сообщили, что если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его руководители понесут «строгую дисциплинарную ответственность».

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