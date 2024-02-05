Над акваторией озера пропал с радаров вертолет МЧС

На борту находились три человека. Связь пропала над Онежским озером. Начались поисково-спасательные работы, указывает Газета.Ru.
Аварийный маяк пропавшего борта не срабатывает, сообщает Readovka.
Выполнялся тренировочный полет. Полет был разрешен, несмотря на низкую облачность и слабую видимость.
Ранее назвали версии крушения Ми-8 в Республике Алтай. Вертолет Ми-8 рухнул 27 июля в Республике Алтай, четыре человека погибли. Возможной причиной называют ошибку пилотирования.
Военный летчик сообщил о второй причине. Высоковольтные провода, которые могли не нанести на специальную карту по которой идет пилотирование. У пилота она могла быть как в электронном, так и в бумажном виде.
Ну и третий фактор — погода.
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