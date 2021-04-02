Наградят медиков, проводивших операцию несмотря на крупный пожар в больнице

ЧП произошло в пятницу, 2 апреля, в Благовещенске — загорелось здание кардиоцентра. Площадь возгорания составила 1600 кв. метров.
Во время тушения крупного пожара медики отказались эвакуироваться и остались оперировать пациента несмотря на угрозу их жизням.
«Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара», — написал Орлов.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что восемь медиков оперировали пациента на первом этаже здания. Операция прошла успешно.
«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — уточнил «Интерфакс».
К моменту завершения операции остальных пациентов уже эвакуировали и направили в отделения кардиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы — для этого задействовали девять бригад скорой медпомощи.
«Из здания эвакуировали 120 человек — персонал центра и пациенты <…> В тушении задействовали 59 человек личного состава и 28 единиц техники. Для проведения разведки с воздуха задействовали беспилотную авиационную систему», — сообщили в МЧС.
Губернатор Орлов собрал экстренное совещание: «Надеюсь, будут известны предварительные причины ЧП. Обсудим, что будем делать дальше».
В региональной прокуратуре сообщили предварительную причину пожара — нарушение в работе электропроводки.
На месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Также проверяют «исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности».