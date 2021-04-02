Наградят медиков, проводивших операцию несмотря на крупный пожар в больнице

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале пообещал наградить медиков, которые 2 апреля во время пожара оперировали пациента.

ЧП произошло в пятницу, 2 апреля, в Благовещенске — загорелось здание кардиоцентра. Площадь возгорания составила 1600 кв. метров.

Во время тушения крупного пожара медики отказались эвакуироваться и остались оперировать пациента несмотря на угрозу их жизням.

«Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара», — написал Орлов.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что восемь медиков оперировали пациента на первом этаже здания. Операция прошла успешно.

«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — уточнил «Интерфакс».

К моменту завершения операции остальных пациентов уже эвакуировали и направили в отделения кардиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы — для этого задействовали девять бригад скорой медпомощи.

«Из здания эвакуировали 120 человек — персонал центра и пациенты <…> В тушении задействовали 59 человек личного состава и 28 единиц техники. Для проведения разведки с воздуха задействовали беспилотную авиационную систему», — сообщили в МЧС.

Губернатор Орлов собрал экстренное совещание: «Надеюсь, будут известны предварительные причины ЧП. Обсудим, что будем делать дальше».

В региональной прокуратуре сообщили предварительную причину пожара — нарушение в работе электропроводки.

На месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Также проверяют «исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности».