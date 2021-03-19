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Жизнь

В Барнауле спустя три года после крупного пожара начали ремонт в Доме афганцев

В Барнауле начали ремонт Дома афганцев на пр. Комсомольском, 73. Здание сильно пострадало после серьезного пожара в 2018 году.

Пожар в "Доме афганца" в Барнауле.
Пожар в "Доме афганца" в Барнауле.
Анна Зайкова

Сначала в здании заменят пол, крышу и перекрытия, демонтируют аварийные участки. Затем разработают проектно-сметную документацию, проведут историко-культурную и государственную экспертизы, пишет паблик Barnaul22.

На ремонт выделили 266 млн рублей. Объект вошел в краевую адресную инвестиционную программу.

В здании находится отдел краеведческого музея. По словам его директора Натальи Вакаловой, количество экспонатов увеличится. Например, добавятся противотанковые пушки из главного здания музея с ул. Ползунова.

«Безусловно, туда войдут экспозиции по Гражданской войне, то, что сегодня наши посетители традиционно видели в основном здании на Ползунова, 46. Туда также традиционно войдут экспозиции по Великой Отечественной войне. Но хочу заверить, что данные экспозиции будут, безусловно, отличаться от ранее там существовавших, которые пострадали у нас в феврале 2018 года. Туда будут вноситься новые подходы, новые формы, интерактив», — цитируют директора «Вести Алтай».

Пожар в Доме афганцев

Утром 6 февраля 2018 года в здании на пр. Комсомольском, 73 произошел серьезный пожар. Возгорание началось на втором этаже, в одном из кабинетов краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана.

Огонь распространился на чердачное перекрытие. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. В пожаре погиб член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко.

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