В Барнауле спустя три года после крупного пожара начали ремонт в Доме афганцев

Сначала в здании заменят пол, крышу и перекрытия, демонтируют аварийные участки. Затем разработают проектно-сметную документацию, проведут историко-культурную и государственную экспертизы, пишет паблик Barnaul22.

На ремонт выделили 266 млн рублей. Объект вошел в краевую адресную инвестиционную программу.

В здании находится отдел краеведческого музея. По словам его директора Натальи Вакаловой, количество экспонатов увеличится. Например, добавятся противотанковые пушки из главного здания музея с ул. Ползунова.

«Безусловно, туда войдут экспозиции по Гражданской войне, то, что сегодня наши посетители традиционно видели в основном здании на Ползунова, 46. Туда также традиционно войдут экспозиции по Великой Отечественной войне. Но хочу заверить, что данные экспозиции будут, безусловно, отличаться от ранее там существовавших, которые пострадали у нас в феврале 2018 года. Туда будут вноситься новые подходы, новые формы, интерактив», — цитируют директора «Вести Алтай».