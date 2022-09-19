Находчивая школьница пообещала деньги насильнику и убежала от него. Вызвали спецназ

Девочка пошла вечером в магазин. Однако успела пройти всего несколько метров, как на нее набросился незнакомый мужчина и потащил в кусты.

Девочка сказала, что даст ему деньги, если парень отстанет.

Тот отпустил школьницу, она сбежала домой и рассказала обо всем дедушке.

Мужчину задержали и доставили к дому для следственного эксперимента. На место ЧП вызвали спецназ — силовики боятся, что родственники учинят самосуд.

Ранее оперативники прикинулись 11-летней девочкой и завели переписку с педофилом.