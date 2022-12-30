30 декабря
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Происшествия

Намедни полиция начала проверку в отношении журналиста Парфенова

Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

Речь идет о том, что он не уведомил органы о наличии у него гражданства Израиля, хотя по закону обязан был это сделать, сообщает РИА Новости. Дело в том, что россияне обязаны уведомлять территориальное подразделение МВД о наличии второго гражданства.

Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году, указывает bfm.ru.

Парфенов сейчас находится за пределами России.

«Намедни» — главный проект Леонида Парфенова. Выходил на телевидении, также выпускались одноименные документальные издания — с описанием главных событий в стране.

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