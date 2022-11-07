Ксения Собчак пешком вернулась на родину

По сообщению агентства, Ксения пересекла границу в Псковской области (через пункт пропуска в Латвией) накануне.

Во всяком, случае, об этом рассказали очевидцы перехода, указывает bfm.ru. Также сообщается, что ее сопровождал муж Константин Богомолов.

Официально пока никто не подтверждал возвращение теледивы на родину. Однако на днях ее мать рассказала, что дочь совсем скоро вернется в Россию. И что у дочери нет статуса по уголовному делу.

Накануне Собчак высказалась об отъезде из России.

Собчак уехала из России 26 октября. Также стало известно, что она гражданка Израиля.

Ранее в сеть попал израильский паспорт Собчак. Снимок опубликовала Тина Канделаки.

Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию. Она предъявила паспорт гражданки Израиля. По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.

В загородном доме Собчак проходили обыски. Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о задержании ее коммерческого директора.