По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо. Подданный Израиля может находиться в республике в 90 суток, указывает Lenta.ru.
Журналистка уехала из России в Литву, через Белоруссию.
Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.
Между тем Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве. Статья, по которой ее подозревают, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.
Коммерческого директора Собчак и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье.
Ранее на концерт Земфиры в Тель-Авиве пришли Алла Пугачева и Ксения Собчак.