27 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Стало известно, что Ксения Собчак — гражданка Израиля. Подробности

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля, сообщил директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис, пишет ТАСС.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо. Подданный Израиля может находиться в республике в 90 суток, указывает Lenta.ru.

Журналистка уехала из России в Литву, через Белоруссию.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.

Между тем Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве. Статья, по которой ее подозревают, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.

Коммерческого директора Собчак и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье.

Ранее на концерт Земфиры в Тель-Авиве пришли Алла Пугачева и Ксения Собчак.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость