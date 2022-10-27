Журналистка и телеведущая Ксения Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля, сообщил директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис, пишет ТАСС .

По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо. Подданный Израиля может находиться в республике в 90 суток, указывает Lenta.ru.

Журналистка уехала из России в Литву, через Белоруссию.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.

Между тем Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве. Статья, по которой ее подозревают, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.

Коммерческого директора Собчак и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье.

Ранее на концерт Земфиры в Тель-Авиве пришли Алла Пугачева и Ксения Собчак.