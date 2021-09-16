Напавший на отдел полиции работает в структуре ЧОП. Версия произошедшего

Мужчина, который ранним утром 16 сентября напал на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области, является подозреваемым по делу об убийств женщины и двоих детей.

Нападавший — житель Каменского района, по данным источников РИА «Воронеж». У него произошел конфликт с соседями.

«Вероятно, мужчина обратился в полицию, однако та не смогла помочь ему в решении проблемы», — сказал источник.

В результате находящийся в состоянии аффекта мужчина напал на семью, с которой у него был конфликт, где убил женщину и двоих ее детей.

После этого мужчина поехал в соседний район, где попытался взорвать отдел полиции, добавил источник.

По предварительной информации, подозреваемый является сотрудником частного охранного предприятия (ЧОП), пишет «Росбалт».

Полиция. Мигалка СС0

16 сентября в 05:30 в городе Лиски Воронежской области у отдела полиции произошел взрыв. Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.

Между тем российские отделы полиции приведены в боеготовность из-за нападения под Воронежом. Сотрудники, охраняющие КПП, получили бронежилеты, их выпускают на смену исключительно с боевым оружием.