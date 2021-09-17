Напавший на полицейский участок и убивший семью охранник заминировал свой дом

Подозреваемый — Виктор М. 1967 года рождения. Ранее сообщалось, что он сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). Он проживал в селе Волчанское, сообщил Mash.
Полицейские обыскали жилье убийцы и подрывника, который до сих пор остается на свободе.
Три из пяти комнат оказались заминированы. Преступник подключил газовый баллон, в доме также нашли детонаторы и провода.
Военная форма, бронежилет и другая экипировка, в которой 54-летний чоповец устроил взрыв райотдела МВД, была куплена им в Красноярске в прошлом году, пишет «Росбалт». Там же он приобрел страйкбольную гранату.
На подозреваемого легально зарегистрированы два ружья, нарезное и гладкоствольное.
Что произошло
Утром 16 сентября напал на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области. Он также является подозреваемым по делу об убийств женщины и двоих детей.
Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».
Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.
Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.
Между тем российские отделы полиции приведены в боеготовность из-за нападения под Воронежом. Сотрудники, охраняющие КПП, получили бронежилеты, их выпускают на смену исключительно с боевым оружием.