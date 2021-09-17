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Происшествия

Напавший на полицейский участок и убивший семью охранник заминировал свой дом

Правоохранители установили личность и адрес жителя Воронежской области, который накануне напал на отдел полиции в городе Лиски, а примерно сутками ранее убил трех членов семьи, с которой конфликтовал, сообщает 360tv.

В дежурной части полиции.
В дежурной части полиции.
мвд.рф

Подозреваемый — Виктор М. 1967 года рождения. Ранее сообщалось, что он сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). Он проживал в селе Волчанское, сообщил Mash.

Полицейские обыскали жилье убийцы и подрывника, который до сих пор остается на свободе.

Три из пяти комнат оказались заминированы. Преступник подключил газовый баллон, в доме также нашли детонаторы и провода.

Военная форма, бронежилет и другая экипировка, в которой 54-летний чоповец устроил взрыв райотдела МВД, была куплена им в Красноярске в прошлом году, пишет «Росбалт». Там же он приобрел страйкбольную гранату.

На подозреваемого легально зарегистрированы два ружья, нарезное и гладкоствольное.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Что произошло

Утром 16 сентября напал на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области. Он также является подозреваемым по делу об убийств женщины и двоих детей.

Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.

Между тем российские отделы полиции приведены в боеготовность из-за нападения под Воронежом. Сотрудники, охраняющие КПП, получили бронежилеты, их выпускают на смену исключительно с боевым оружием.

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