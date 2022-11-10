10 ноября
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Происшествия

Нарушены права дольщиков ЖК «Полярная звезда» — СК проводят проверку

Следственные органы СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту нарушения прав дольщиков строящегося жилого комплекса «Полярная звезда».

ЖК "Полярная звезда" на ул. Папанинцев, 143-145. Декабрь 2021 года.
ЖК "Полярная звезда" на ул. Папанинцев, 143-145. Декабрь 2021 года.
Дмитрий Лямзин.

Все началось с обращения жительницы Барнаула в интернете.

Она пожаловалась, что застройщик ЖК «Полярная звезда» по улице Папанинцев продал все 159 квартир и обещал ввести дома в эксплуатацию в октябре 2021 года. Однако прошел уже год, а строительство так и не завершили.

По данному сообщению следственные органы зарегистрировали материал доследственной проверки.

«В ходе проверки следователи выяснят обстоятельства, описанные в сообщении. И оценят действия девелопера ООО „МилАн“ и генерального подрядчика строительства ООО „МетиоГарант“ на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В социальных сетях появилось и другое сообщение, судя по которому строительство ЖК не ведется. Согласно ему, активные работы «застыли» почти на год, а сроки ввода в эксплуатацию переносят. Новую дату сдачи назначили на 25 июля 2023 года.

Граждане обращались в различные инстанции, но ничего не добились.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована и проводится с привлечением Государственной инспекции Алтайского края проверка в отношении застройщика данных объектов», — сообщили в ведомстве.

На данный момент установлено, что строительство будущего ЖК готово на 89%.

На момент прокурорской проверки строительство не велось — это создает угрозу не завершения в срок введения объектов.

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