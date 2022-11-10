Стало известно, какие государственные земли отдадут под жилую застройку в 2023 году в Барнауле

В начале 2023 года на торги выставят право аренды двух участков — на ул. 6-й Нагорной и в Квартале 2012. О том, что это за участки и сколько они могут стоить рассказал Алексей Аленников, замначальника управления имущественных отношений Алтайского края.

В первом полугодии аукцион выставят две территории для строительства многоквартирных жилых домов. Это 4,5 га на 6-й Нагорной и 8 га в Квартале 2012, который уже подключен к инженерным сетям.

Как говорит Алексей Аленников, участки еще «не сформированы», в проекты планировки вносят изменения, поэтому их стоимость сейчас не могут оценить. Как правило, в Барнауле она варьируется от 900 до 6 тыс. рублей за квадратный метр — в зависимости от расположения.

Интересно, что в 2022 году в оборот для строительства многоквартирного дома вовлекли единственный участок — 51 сотка на ул. Сухэ-Батора, 39. Его стоимость составила около 6 млн рублей (1,1 тыс. рублей за квадратный метр).