Микрорайон на тысячу домов хотят построить в барнаульском поселке

Граничить застройка в Бельмесево будет с микрорайоном Радужный и поймой Оби. В документах указали, что территорию освободили от капитальной застройки.
Проект планировки разработали еще в 2012 году, им занимался «Строй-проект». Позднее его откорректировал «Альфа-проект». Администрация Барнаула во главе с тогдашним мэром Сергеем Дугиным проект утвердила.
Что будет в микрорайоне
На территории уже есть искусственный водоем, также там построят парк для активного и тихого отдыха.
В плане уточняется, что протяженность дорог в будущем жилом районе — примерно 32 км, а автобусных путей от Змеиногорского тракта до ул. Мостовой — примерно 10 км.
Дорогу планируют сделать кольцевой вдоль поселка, а также организовать межквартальные проезды. Появится и дамба, чтобы была возможно переехать через овраг, — ее длина составит 280 метров.
Протяженность сетей водоснабжения будет 25,6 км. Газопровод проведут на 35 км.
Когда начнут строительство
Начальная цена контракта составляет 70,9 млн рублей. Эти деньги победителю торгов выделят из бюджета Барнаула в рамках адресной инвестиционной программы на 2022−2024 годы.
Победителя аукциона определят 24 ноября 2022 года. Однако строить микрорайон начнут только в 2025 году.
Ранее стало известно, что барнаульцам предложили решить, как засыпать ковш и что на нем построить.