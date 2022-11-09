Микрорайон на тысячу домов хотят построить в барнаульском поселке

В барнаульском поселке Бельмесево возведут микрорайон в 245 га. Судя по описанию объекта закупки, построить планируют 1 тыс. малоэтажных жилых домов. Также там будут школа, детсад, магазины, поликлиника, отдел полиции, банк и кафе.

Граничить застройка в Бельмесево будет с микрорайоном Радужный и поймой Оби. В документах указали, что территорию освободили от капитальной застройки.

Проект планировки разработали еще в 2012 году, им занимался «Строй-проект». Позднее его откорректировал «Альфа-проект». Администрация Барнаула во главе с тогдашним мэром Сергеем Дугиным проект утвердила.

Проект в микрорайона в поселке Бельмесево. «Альфа-проект».

Что будет в микрорайоне

На территории уже есть искусственный водоем, также там построят парк для активного и тихого отдыха.

В плане уточняется, что протяженность дорог в будущем жилом районе — примерно 32 км, а автобусных путей от Змеиногорского тракта до ул. Мостовой — примерно 10 км.

Дорогу планируют сделать кольцевой вдоль поселка, а также организовать межквартальные проезды. Появится и дамба, чтобы была возможно переехать через овраг, — ее длина составит 280 метров.

Протяженность сетей водоснабжения будет 25,6 км. Газопровод проведут на 35 км.

Коттеджи , малоэтажные дома. unsplash.com.

Когда начнут строительство

Начальная цена контракта составляет 70,9 млн рублей. Эти деньги победителю торгов выделят из бюджета Барнаула в рамках адресной инвестиционной программы на 2022−2024 годы.

Победителя аукциона определят 24 ноября 2022 года. Однако строить микрорайон начнут только в 2025 году.

Ранее стало известно, что барнаульцам предложили решить, как засыпать ковш и что на нем построить.