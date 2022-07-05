5 июля
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Происшествия

Нашли мертвым в элитном коттедже директора компании-подрядчика «Газпрома»

В Ленинградской области в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» нашли мертвым директора компании-подрядчика «Газпрома» Юрия Воронова, пишет 47news.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Тело с огнестрельным ранением головы лежало в бассейне, рядом был обнаружен травматический пистолет.

Погибший был учредителем и гендиректором транспортно-логистической компании «Астра-Шиппинг» — она специализировалась, в частности, на подрядах «Газпрома» в Арктике.

Как сообщила жена погибшего мужчины, до отъезда за город он злоупотреблял спиртным — женщина предполагает, что ее муж стал пить из-за потери больших денег и ссоры с партнерами, пишет Lenta.ru.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, с момента приезда директора компании-подрядчика «Газпрома» элитный коттедж, кроме Воронова, никто не посещал.

По подозрению в убийстве арестовали сторожа турбазы в Алтайском крае.

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