25 августа
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Происшествия

Нашли мумию телеведущей, которая пропала пять лет назад

Полицейские обнаружили под проезжей частью автомагистрали скелет телеведущей. Она без вести пропала пять лет назад.

Дорога ночью.
Дорога ночью.
СС0

Происшествие случилось в Индии, указывает Газета.Ru. На момент исчезновения девушке было 30 лет.

Среди подозреваемых в происшествии — ее сожитель. Вполне возможно, что он спрятал тело убитой девушки в пустынном месте. А через год там началось строительство автомагистрали.

Под подозрение попали еще и товарищи сожителя девушки, которые, по версии следствия, помогли спрятать тело убитой телеведущей.

Ранее муж зарубил жену топором, а потом сжег, расчленил и закопал останки в лесу. Поисками женщины занимались полицейские, сотрудники регионального следкома, поисковики. Спустя несколько недель удалось выяснить — к исчезновению матери двоих детей причастен ее 33-летний муж.

Мужчина убил супругу на фоне ревности. Он ударил ее топором в ограде их дома и попытался скрыть следы преступления. Для этого он вывез тело в лес, сжег, расчленил останки и закопал в яме.

Мужчину заключили под стражу. В семье воспитывались двое детей — девочка-подросток и годовалый ребенок.

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