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22 мая 20°C

Найдены тела мужчины и подростка, утонувших в Алтайском крае

В Алтайском крае найдены тела утонувших накануне жителей двух сел, сообщили altapress.ru в региональном главке МЧС.

На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро.
Пресс-центр Алтайского заповедника.

Напомним, 21 мая в селе Ложкино Целинного района на озере Ключ утонул мужчина 1979 года рождения. В этот же день организовали поисковые работы, обследовали 2500 кв. метров дна озера, но это не принесло результата.

22 мая поисковые работы продолжили. Утром тело мужчины обнаружили.

«Мужчину нашли сегодня. Группа водолазовмуниципальной службы спасения Бийска — шесть человек, две единицы техники — подняли тело утонувшего и передали сотрудникам полиции», — рассказали в МЧС.

Озеро Большое Кабанье.
Озеро Большое Кабанье.
altairegion22.ru

Также завершены поисковые работы в Тогульском районе. Накануне в селе Бураново 13-летние подростки отдыхали на реке Чумыш без присмотра взрослых, один ребенок пропал.

«Тело мальчика нашли, подняли из воды и передали полицейским», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили еще о двух происшествиях на воде. Так, в Красногорском районе ребенок зашел в воду, где ему стало плохо. В барнаульском поселке Власиха мужчина прыгнул в водоем, где у него случился сердечный приступ.

Ведомство призывает соблюдать правила безопасности у воды и не совершать бездумных действий. Также напоминает о том, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых.

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