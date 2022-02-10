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Происшествия

Найдено тело пропавшего главврача поликлиники

В поселке Обухово Московской области нашли тело пропавшего главного врача поликлиники Вадима Евдокимова, сообщают «Богородские новости».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следов насильственной смерти на теле мужчины правоохранительные органы не обнаружили.

Главврач поликлиники ушел из дома утром 6 февраля, сообщали РБК в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Однако домой он не вернулся.

«Родные пропавшего обратились в полицию через несколько часов после пропажи Вадима Михайловича, потом обратились к нам на горячую линию отряда и оставили заявку на поиск», — сообщили в «ЛизаАлерт».

Родственники посчитали, что 59-летний мужчина мог поехать на работу, но в поликлинику он не приходил.

Следственный комитет Московской области по факту исчезновения мужчины организовал проверку.

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