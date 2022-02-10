Найдено тело пропавшего главврача поликлиники

Следов насильственной смерти на теле мужчины правоохранительные органы не обнаружили.

Главврач поликлиники ушел из дома утром 6 февраля, сообщали РБК в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Однако домой он не вернулся.

«Родные пропавшего обратились в полицию через несколько часов после пропажи Вадима Михайловича, потом обратились к нам на горячую линию отряда и оставили заявку на поиск», — сообщили в «ЛизаАлерт».

Родственники посчитали, что 59-летний мужчина мог поехать на работу, но в поликлинику он не приходил.

Следственный комитет Московской области по факту исчезновения мужчины организовал проверку.