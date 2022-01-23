Подросток насмерть сбил девушку и с двумя взрослыми спрятал тело в лесу

16-летний подросток на автомобиле Toyota Corona Premio приехал из одного поселка в другой.
«В салоне транспортного средства также находились двое взрослых граждан», — рассказали в ведомстве.
По дороге несовершеннолетний сбил 21-летнюю девушку, которая скончалась на месте.
После ДТП тело погибшей погрузили в автомобиль и вывезли в лесной массив.
«Машину со следами ДТП обнаружили по месту проживания 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъят. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к гибели пешехода», — отметили в МВД.
Региональная прокуратура уточнила, что девушка возвращалась с работы домой и переходила дорогу. Погибла она в поселке, а тело вывезли за черту населенного пункта.
Ранее в Красноярске полицейские не дали школьнику поиграть в депутата: мальчик катал друзей на машине с мигалкой.