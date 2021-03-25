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Жизнь

Сибирскому школьнику не дали поиграть в депутата: катал друзей на машине с мигалкой

В Красноярске полицейские задержали подростка, управлявшего автомобилем со спецсигналами, сообщает региональное МВД.

Школьник ездил на машине с мигалкой. Красноярск.
Школьник ездил на машине с мигалкой. Красноярск.
кадр из видео.

ВАЗ с мигалкой заметили сотрудники ДПС — на крыше машины находилось устройство для подачи светового сигнала синего цвета.

«После остановки автомобиля автоинспекторы выяснили, что управлял им 15-летний подросток. Вместе с ним в салоне находились еще несколько сверстников. Помимо этого, все стекла, включая лобовое, были покрыты тонировочной пленкой, а полис ОСАГО отсутствовал», — рассказали в ведомстве.

Судя по видео, мигалку изъяли прямо на месте. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.


На место вызвали маму несовершеннолетнего водителя. По ее словам, она не знала, что сын управляет автомобилем.

В отношении подростка составили четыре административных материала. Также протокол оформили на его маму.

«Передали в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей школьника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей», — уточнили в МВД.

В местных соцсетях предположили, что мальчишки «хотели стать полицейскими» или же «скорее депутатами».

Ранее в Барнауле молодой человек со спецсигналом ездил по аллее и встречке, а после похвастался видео.

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