Сибирскому школьнику не дали поиграть в депутата: катал друзей на машине с мигалкой

В Красноярске полицейские задержали подростка, управлявшего автомобилем со спецсигналами, сообщает региональное МВД.

Школьник ездил на машине с мигалкой. Красноярск.

ВАЗ с мигалкой заметили сотрудники ДПС — на крыше машины находилось устройство для подачи светового сигнала синего цвета.

«После остановки автомобиля автоинспекторы выяснили, что управлял им 15-летний подросток. Вместе с ним в салоне находились еще несколько сверстников. Помимо этого, все стекла, включая лобовое, были покрыты тонировочной пленкой, а полис ОСАГО отсутствовал», — рассказали в ведомстве.

Судя по видео, мигалку изъяли прямо на месте. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.



На место вызвали маму несовершеннолетнего водителя. По ее словам, она не знала, что сын управляет автомобилем.

В отношении подростка составили четыре административных материала. Также протокол оформили на его маму.

«Передали в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей школьника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей», — уточнили в МВД.

В местных соцсетях предположили, что мальчишки «хотели стать полицейскими» или же «скорее депутатами».

Ранее в Барнауле молодой человек со спецсигналом ездил по аллее и встречке, а после похвастался видео.