Тело исчезнувшей девочки искали с помощью дронов и нашли на соседнем огороде

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад с подробностями о расследовании обстоятельств смерти полуторогодовалой девочки в Новгородской области.

При поисках с применением специальной техники, включая беспилотников, получилось найти тело ребенка. Тело находилось на участке, находящемся в районе проживания семьи, пишет Газета.Ru.

По сообщениям СМИ, тело обнаружили на соседнем участке.

Волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «Феникс» на странице «ВКонтакте» 1 февраля рассказали, что найдено тело девочки 2020 года рождения, которую искали в Новгородской области.

Девочку искали с 25 января. Мать девочки говорила, что оставила ее дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню. Дверь не была закрыта на замок.

Позднее стало известно, что пропавшая девочка воспитывалась в многодетной семье, стоявшей на учете в органах опеки. Она была восьмым ребенком 34-летней женщины. В ночь, когда исчез ребенок, в доме был сожитель женщины.

«В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и ее сожитель в настоящее время задержаны», — сообщал региональный СК.

«Данное уголовное дело было передано в производство следователей центрального аппарата по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. В ближайшее время по указанию главы ведомства ему будет доложено о результатах расследования и дальнейшем ходе следствия», — пояснили в пресс-службе СКР 1 февраля.

Ранее на Алтае арестовали мать и сожителя, которые избивали троих детей и выгоняли на мороз.