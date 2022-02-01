Тело исчезнувшей годовалой девочки под Новгородом нашли волонтеры

«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — уточняется в публикации ПСО.
В настоящий момент причина смерти ребенка неизвестна. Подробности гибели и обстоятельства пропажи годовалой девочки из города Холм не приводятся, пишет Газета.Ru.
25 января поступило сообщение об исчезновении девочки 2020 года рождения в Холме.
«В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и ее сожитель в настоящее время задержаны», — сообщал региональный СК.
В рамках расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка задержали мать и сожителя.
Мать ребенка заявила, что сначала она пыталась найти девочку своими силами, а после обратилась в полицию.
На встрече со следователями женщина и ее сожитель начали нервничать и путаться в показаниях.
В СК возбудили уголовное дело по признакам убийства малолетнего. Следователи проверяют все версии произошедшего, выясняют условия жизни ребенка в семье.
Ранее на Алтае арестовали мать и сожителя, которые избивали троих детей и выгоняли на мороз.