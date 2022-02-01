Тело исчезнувшей годовалой девочки под Новгородом нашли волонтеры

Волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «Феникс» на странице « ВКонтакте » рассказали, что найдено тело девочки 2020 года рождения, которую искали в Новгородской области.

Кости нашли в печи в доме, где жила пропавшая девочка.

«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — уточняется в публикации ПСО.

В настоящий момент причина смерти ребенка неизвестна. Подробности гибели и обстоятельства пропажи годовалой девочки из города Холм не приводятся, пишет Газета.Ru.

25 января поступило сообщение об исчезновении девочки 2020 года рождения в Холме.

«В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и ее сожитель в настоящее время задержаны», — сообщал региональный СК.

В рамках расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка задержали мать и сожителя.

Мать ребенка заявила, что сначала она пыталась найти девочку своими силами, а после обратилась в полицию.

На встрече со следователями женщина и ее сожитель начали нервничать и путаться в показаниях.

В СК возбудили уголовное дело по признакам убийства малолетнего. Следователи проверяют все версии произошедшего, выясняют условия жизни ребенка в семье.

Ранее на Алтае арестовали мать и сожителя, которые избивали троих детей и выгоняли на мороз.