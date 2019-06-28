Названы три главные причины крушения самолета «Саратовских авиалиний»

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года. Как сообщает РБК, из итогового отчета организации следует, что к авиакатастрофе привели действия экипажа в сочетании с конструктивной особенностью самолета и низкой культурой авиационной безопасности в компании.

В выводах комиссии говорится, что одной из причин катастрофы стали ошибочные действия экипажа на этапе набора высоты, сопряженные с недостоверными показаниями приборной скорости из-за обледенения приемников полного давления. Всё это привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей.



Эксперты МАКа перечислили факторы, которые способствовали такому развитию событий: действия пилотов, конструктивные особенности самолета Ан-148, а также «низкую культуру безопасности полетов в авиакомпании».

В частности, при подготовке к полету экипаж спешил из-за позднего прибытия самолета с предыдущего рейса и попытки «нагнать» время, из-за чего не включил обогрев ППД перед взлетом. Помимо этого, пилоты испытывали «повышенное психоэмоциональное напряжение» на заключительном этапе, из-за чего не смогли разобраться в причинах колебаний значений скорости. «Капитан воздушного судна не смог правильно отреагировать «на правильные подсказки и действия второго пилота», — говоиртся в отчете.

Поисковая операция разбившегося Ан-148. mchs.gov.ru

Также отмечается, что у авиакомпании «Саратовские авиалинии» отсутствовали критерии для оценки потери работоспособности пилотов в психологическом плане и имелась большая задолженность по дополнительным отпускам. Последний фактор «мог привести к накоплению усталости и негативно повлиять на работоспособность капитана воздушного судна», — указывает МАК.

Что касается конструктивных особенностей самолета Ан-148, то они предусматривают ограничения на продолжительность работы обогрева ППД на земле, из-за чего процедура по проверке их работы переносится на время непосредственно перед началом разбега. Это создает риски для пропуска этой операции экипажами.

Низкая культура безопасности полетов в авиакомпании заключалась в том, что в бортовой журнал систематически не вносили выявленные в полете отказы техники. Кроме того, при выявлении данных о других случаях несвоевременного включения пилотами обогрева ППД авиакомпания не предпринимала необходимых мер, — говорится в заключении комиссии.

Крушение Ан-148

11 февраля самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область), пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.