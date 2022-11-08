Не поесть восточной лапши. Чайхану в Новоалтайске посчитали опасной для здоровья и закрыли

В ближайшие десять суток любители восточной кухни не смогут поесть в чайхане «Час-Пик» на ул. Строительной, 5в. Ее признали опасной для здоровья посетителей.

В результате проверки выяснилось, что в медицинских книжках сотрудников предприятия отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

Холодильники не были оборудованы приборами для измерения температурно-влажностного режима. Также отсутствовали дезинфицирующие средства для обработки поверхностей. Кроме того, нашлись нарушения в системе водоотведения.

«Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — подчеркивают в ведомстве.

Ранее сельское кафе закрыли из-за непривитых сотрудников.