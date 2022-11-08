8 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Не поесть восточной лапши. Чайхану в Новоалтайске посчитали опасной для здоровья и закрыли

В Новоалтайске чайхану закрыли из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает региональная Федеральная служба судебных приставов.

Азиатская еда.
Азиатская еда.
freepik.com/fxquadro

В ближайшие десять суток любители восточной кухни не смогут поесть в чайхане «Час-Пик» на ул. Строительной, 5в. Ее признали опасной для здоровья посетителей.

В результате проверки выяснилось, что в медицинских книжках сотрудников предприятия отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

Холодильники не были оборудованы приборами для измерения температурно-влажностного режима. Также отсутствовали дезинфицирующие средства для обработки поверхностей. Кроме того, нашлись нарушения в системе водоотведения.

«Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — подчеркивают в ведомстве.

Ранее сельское кафе закрыли из-за непривитых сотрудников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость