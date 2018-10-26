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«Не совладал с соблазном»: на Алтае мужчина украл у друга почти 200 тысяч рублей

В Горно-Алтайке с карты 23-летнего парня похитили почти 200 тысяч рублей. Выяснилось, что это сделал приятель потерпевшего, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Деньги.
Деньги.
СС0

По предварительной информации, перед уходом в армию молодой человек оставил карту другу и попросил оплачивать кредит. Приятель знал, что на счету лежит много денег и в течение года снимал средства для себя. Всего злоумышленник, житель Алтайского края, похитил почти 200 тысяч рублей.

Потерпевший узнал, что деньги пропали, когда вернулся из армии. Молодой человек обратился в полицию. Вскоре подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что не совладал с соблазном потратить крупную сумму

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

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