«Не совладал с соблазном»: на Алтае мужчина украл у друга почти 200 тысяч рублей

По предварительной информации, перед уходом в армию молодой человек оставил карту другу и попросил оплачивать кредит. Приятель знал, что на счету лежит много денег и в течение года снимал средства для себя. Всего злоумышленник, житель Алтайского края, похитил почти 200 тысяч рублей.
Потерпевший узнал, что деньги пропали, когда вернулся из армии. Молодой человек обратился в полицию. Вскоре подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что не совладал с соблазном потратить крупную сумму
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.