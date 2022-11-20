Не только Сопка. К извержению готовится второй камчатский вулкан

По словам ученых, купол Шивелуча сильно разогрет и даже светится в темноте. С его склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия и сходят пирокластические потоки.
Извержение вулкана может начаться в любой момент. Произойдут пепловые выбросы и обвалы.
Пеплом может накрыть ближайшие населенные пункты. Также пирокластические потоки могут перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск".
Ученые предостерегают смельчаков и просят не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 км.
Ранее действующий вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке.