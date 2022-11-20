20 ноября
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Происшествия

Не только Сопка. К извержению готовится второй камчатский вулкан

Помимо извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке стал чрезвычайно активен вулкан Шивелуч. Пеплом может засыпать ближайшие населенные пункты. Об этом сообщают РИА Новости.

Магма. Вулкан
Магма. Вулкан
СС0

По словам ученых, купол Шивелуча сильно разогрет и даже светится в темноте. С его склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия и сходят пирокластические потоки.

Извержение вулкана может начаться в любой момент. Произойдут пепловые выбросы и обвалы.

Пеплом может накрыть ближайшие населенные пункты. Также пирокластические потоки могут перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск".

Ученые предостерегают смельчаков и просят не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 км.

Ранее действующий вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке.

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