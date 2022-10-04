4 октября
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Происшествия

Неизвестные пытались найти золото в сибирском заказнике, а уничтожили территорию на 3 млрд рублей

Неизвестные пытались найти золото на границе территории Тофаларского заказника в Иркутской области, но в результате нанесли ущерб на 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Золото.
Золото.
СС0

Специалисты установили, что золотоискатели проехали более 40 км на КАМАЗе через лес и русло горной реки. Чтобы меньше трясло, они прошли путь бульдозером. А также выловили более 700 особей хариуса.

Все это нанесло непоправимый ущерб заповеднику.

«Ущерб почвам, причиненный в результате хозяйственной деятельности геологоразведочного предприятия, составил 3 457 403 720 рублей. Ущерб объектам животного мира — 9 460 671,03 рубля», — подчеркивает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Полиция возбудила два уголовных дела — о нанесении ущерба водным биоресурсам и незаконной рубке лесных насаждений в границах заказника. Этот ущерб оценили в в почти 8,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что капитан-механик судна пойдет под суд из-за двух осетров в морозилке.

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