Неизвестные пытались найти золото в сибирском заказнике, а уничтожили территорию на 3 млрд рублей

Специалисты установили, что золотоискатели проехали более 40 км на КАМАЗе через лес и русло горной реки. Чтобы меньше трясло, они прошли путь бульдозером. А также выловили более 700 особей хариуса.
Все это нанесло непоправимый ущерб заповеднику.
«Ущерб почвам, причиненный в результате хозяйственной деятельности геологоразведочного предприятия, составил 3 457 403 720 рублей. Ущерб объектам животного мира — 9 460 671,03 рубля», — подчеркивает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Полиция возбудила два уголовных дела — о нанесении ущерба водным биоресурсам и незаконной рубке лесных насаждений в границах заказника. Этот ущерб оценили в в почти 8,6 млн рублей.
Ранее стало известно, что капитан-механик судна пойдет под суд из-за двух осетров в морозилке.